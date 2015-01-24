"Экспофорум" может получить вторую очередь и дополнительные развязки

О возможных грядущих переменах сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Из-за увеличения числа участников Петербургского международного экономического форума стоит вопрос расширения существующих площадей "Экспофорума", пишет ТАСС со ссылкой на слова Антона Кобякова.

"Нужно уже строить вторую очередь "Экспофорума" и строить дополнительные развязки для подъезда к форуму для того, чтобы участникам и журналистам было удобно", - отметил он. По данным секретаря, сейчас гости уже не помещаются на площадке.

Кобяков добавил, что при расширение дорог власти столкнулись с воинскими захоронениями, что пока тормозит строительство. В ближайшее время должны провести работу по увековечиванию памяти найденных воинов.

Ранее стало известно, что ПМЭФ-2021 принес Петербургу более 600 миллиардов рублей инвестиций.

Фото: Piter.tv