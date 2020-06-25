Президент РФ провел встречу с главами мировых информационных агентств в Петербурге

Мероприятие открыл генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 5 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с главами мировых информационных агентств. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие открыл генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов. Во встрече поучаствовали главы СМИ из 15 стран.

Главной темой стали актуальные вопросы внутренней и внешней политики РФ. ПМЭФ ежегодно объединяет "мировых лидеров, политиков, руководителей крупных российских и международных компаний и финансовых институтов, а также ведущих профильных экспертов".

Ранее в нулевой день ПМЭФ состоялось подписание соглашения на право использования БРИС ЖКХ. С помощью платформы участники рынка могут производить все необходимые расчеты платы за жилищно-коммунальные услуги, а жители – отслеживать в реальном времени информацию о своих счетах и платежах.

Фото: сайт Кремля