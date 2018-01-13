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Врезавшаяся в библиотеку петербурженка заплатит более 200 тысяч рублей
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Врезавшаяся в библиотеку петербурженка заплатит более 200 тысяч рублей

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По версии правоохранителей, 20 июня 2019 года женщина на ГАЗ-3302 снесла витрину детской библиотеки на Октябрьской набережной.

Красногвардейский районный суд вынес приговор петербурженке, которая врезалась на автомобиле в библиотеку имени Николая Носова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии правоохранителей, 20 июня 2019 года женщина на ГАЗ-3302 снесла витрину детской библиотеки на Октябрьской набережной. На замену витрины и ремонт крыльца организация потратила более 200 тысяч рублей.

Петербурженка не явилась на заседание суда. Её обязали возместить причиненный ущерб в размере 228 тысяч рублей.

Также петербуржцу, наехавшему на ребенка на моноколесе, назначили 120 часов обязательных работ.

Фото: pixabay

Теги: библиотека, газ
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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edovles
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