Врезавшаяся в библиотеку петербурженка заплатит более 200 тысяч рублей

Красногвардейский районный суд вынес приговор петербурженке, которая врезалась на автомобиле в библиотеку имени Николая Носова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
По версии правоохранителей, 20 июня 2019 года женщина на ГАЗ-3302 снесла витрину детской библиотеки на Октябрьской набережной. На замену витрины и ремонт крыльца организация потратила более 200 тысяч рублей.
Петербурженка не явилась на заседание суда. Её обязали возместить причиненный ущерб в размере 228 тысяч рублей.
Также петербуржцу, наехавшему на ребенка на моноколесе, назначили 120 часов обязательных работ.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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