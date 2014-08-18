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Петербуржцу, наехавшему на ребенка на моноколесе, назначили 120 часов обязательных работ
Сегодня, 12:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцу, наехавшему на ребенка на моноколесе, назначили 120 часов обязательных работ

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В конце июня, мужчина ехал на моноколесе по тротуару на улице Пограничника Гарькавого и сбил ребенка.

Суд в Петербурге огласил приговор в отношении мужчины, который, на моноколесе сбил ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

В конце июня, мужчина ехал на моноколесе по тротуару на улице Пограничника Гарькавого и сбил ребенка. Он получил тяжкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и назначили 120 часов обязательных работ. Также в качестве компенсации морального вреда он должен выплатить 350 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: моноколесо, ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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