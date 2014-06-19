СК возбудил дело в отношении мужчины, сбившего ребенка на моноколесе

Инцидент произошел 30 июня этого года на улице Пограничника Гарькавого.

Следственный отдел Калининского района ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Об этом вечером 1 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным следствия, вечером 30 июня этого года по улице Пограничника Гарькавого мужчина на моноколесе сбил 4-летнего ребенка. В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести. Расследование дела продолжается.

Ранее мы писали, что СК завершил расследование дела о наезде электросамокатчика на 4-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv