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СК завершил расследование дела о наезде электросамокатчика на 4-летнего мальчика
Сегодня, 11:40
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СК завершил расследование дела о наезде электросамокатчика на 4-летнего мальчика

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Ребенок получил тяжкий вред здоровью.

Следственный комитет Петербурга завершил расследование происшествия с электросамокатом в Колпинском парке. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина 1971-го года рождения наехал на 4-летнего ребенка 1-го июня. Мальчик получил повреждения, считающиеся тяжким вредом здоровью. Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу им. Раухфуса. Отметим, что электросамокат принадлежал петербуржцу. 

Обвиняемый возмещает причиненный ущерб потерпевшему. Мужчина стал участников уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Материалы дела направили в прокуратуру. 

Ранее Piter.TV рассказал о другой аварии с электросамокатчиком. Виновник случившегося решил утопить транспортное средство и перекрасить волосы, чтобы его не нашла полиция. 

Фото: Pexels / Let"s Kick

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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