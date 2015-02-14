Подросток из Узбекистана родила мертвого малыша на АЗС в Петербурге

Подросток потерял ребенка прямо на бензоколонке.

Несовершеннолетняя гражданка Узбекистана родила мертвого ребенка на автозаправочной станции в Московском районе Санкт-Петербурга в ночь на 2 августа. Об этом сообщает информационный 78.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 17-летняя девушка начала преждевременные роды на 24-й неделе беременности. Медики констатировали рождение мертвого ребенка.

После происшествия подростка доставили в ближайший роддом для оказания медицинской помощи. Родители несовершеннолетней были вызваны в отдел полиции для дачи показаний.

Это уже второй подобный случай с гражданками Узбекистана за последние две недели. В середине июля преждевременные роды произошли у пассажирки рейса Стамбул-Ташкент, однако тогда благодаря оперативным действиям экипажа и врачей на борту удалось спасти новорожденного.

Ранее в Башкирии три человека погибли в ДТП.

Фото: Piter.tv