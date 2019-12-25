Павильон "Ленэкспо" примет больных COVID-19 в легкой формой

В госпитале развернут тысячу коек.

Павильон №7 во временном госпитале в "Ленэкспо" возобновляет свою работу. В нем будут принимать пациентов с легкой формой коронавируса, у которых нет возможности самоизолироваться. Об этом 30-го октября сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Также в стационар поместят граждан с COVID-19, которым требуется долечивание под медицинским наблюдением.

Подключение временного госпиталя к лечению больных коронавирусом позволит снизить нагрузку с городских стационаров, которые оказывают помощь пациентам с средней и тяжелой формой заболевания. В павильоне развернут 1000 коек.

На данный момент пациентов с COVID-19 принимают 17 стационаров, 21% коек свободны. За сутки госпитализировали 639 человек.

Ранее работу возобновили павильоны №№5, 5а.

Фото: Piter.TV