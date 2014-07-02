Следователи возбудили уголовное дело по факту того, что 90-летняя пенсионерка провела в лифте 9 часов

Пострадавшая обратилась с заявлением о бездействии диспетчера УК ООО "Север".

В Колтушах 90-летняя пенсионерка 9 часов провела в лифте. После данного инцидента возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 25 декабря поступило сообщение о том, что около 13:00 90-летняя пенсионерка ушла гулять и не вернулась домой. В результате было установлено, что около 13:50 женщина вошла в кабину лифта для подъема на 6 этаж. После закрытия дверей, на 1 этаже лифт внезапно прекратил движение. Пенсионерка несколько раз связывалась с диспетчером УК ООО "Север", которая ответила о фиксации сообщения. Кабина лифта была открыта в 22:00.

Пострадавшая обратилась с заявлением о бездействии диспетчера УК ООО "Север". Следователь возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Диспетчер УК была задержана.

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