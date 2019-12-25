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Неизвестный посылал 10-летней петербурженке интимные фото в WhatsApp
Сегодня, 8:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Неизвестный посылал 10-летней петербурженке интимные фото в WhatsApp

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Подозреваемый разыскивается.

Неизвестный высылал свои интимные фотографии несовершеннолетней петербурженке в WhatsApp. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В МВД 30 сентября поступила информация о том, что следователем возбуждено уголовное дело. Его возбудили в связи с тем, что неизвестный в период с 27 по 28 сентября в WhatsApp высылал свои интимные фото 10-летней несовершеннолетней.

Подозреваемый разыскивается.

Ранее в Петербурге мигрант несколько месяцев вымогал у подростков интимные фото.

Фото: Piter.tv

Теги: whatsapp, интимные фото, несовершеннолетние
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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