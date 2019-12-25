Борис Пиотровский приехал в Мариуполь

Петербургский чиновник рассказал о восстановлении города.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский посетил Мариуполь. Он сообщил о том, что сейчас на стройках в городе, которые ведет Петербург, работают более 1500 человек.

По улицам уже ездит, подаренный Санкт-Петербургом, общественный транспорт, горожане возвращаются в парки, восстанавливают работу магазины. Уже 1 сентября дети пойдут в школу.

По словам чиновника, скоро во дворах города Донецкой области начнут появляться новые спортивные площадки и начнет восстанавливаться культурная жизнь.

1 июня Петербург и Мариуполь подписали соглашение о побратимстве. Северная столица взяла на себя обязательства восстанавливать разрушенный город.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский