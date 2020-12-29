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В Петербурге воспитанницу детдома уличили в вступлении в половые отношения с 15-летним другом
Сегодня, 8:49
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nastya960

В Петербурге воспитанницу детдома уличили в вступлении в половые отношения с 15-летним другом

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Материал будет передан в отдел Следкома по Василеостровскому району.

Полиция Петербурга получила телефонограмму из детской поликлиники о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 26 января поступила телефонограмма о том, что 25 января на профосмотр пришла 15-летняя воспитанница детского дома. В ходе осмотра было установлено, что она ведёт раннюю половую жизнь.

Из объяснения девочки установлено, что она вступила в половую связь по обоюдному согласию с ее другом 15 лет, который проживает на Васильевском острове. На учёте в ПДН не состоит.

Материал будет передан в отдел Следкома по Василеостровскому району.

Ранее в Сестрорецке 22-летний молодой человек склонил к сексу школьницу.

Фото: Piter.tv

 

Теги: детский дом, половое сношение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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