Мужчины с помощью пилы пытались обокрасть магазин на Народной улице

Они через подвал с помощью пилы проделали дырку в полу.

Двое мужчин с помощью пилы пытались обокрасть кабинет управляющего магазина на Народной улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что двое мужчин, зайдя в подъезд многоквартирного дома 8 по улице Народной, через подвал прошли под помещения, которые занимает магазин. Воспользовавшись циркулярной пилой, они проделали отверстие в полу и проникли в кабинет управляющего, откуда пытались похитить деньги путем повреждения металлического ящика. Довести до конца задуманное не удалось, так как их задержали сотрудники магазина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба подозреваемых были неоднократно судимы.

Ранее стало известно, что экс-начальник Кингисеппской таможни проведет 8 лет в колонии по делу о крупной взятке.

Фото: pexels