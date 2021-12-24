Мужчины с помощью пилы пытались обокрасть магазин на Народной улице

Двое мужчин с помощью пилы пытались обокрасть кабинет управляющего магазина на Народной улице. Об этом стало известно Piter.tv.
Установлено, что двое мужчин, зайдя в подъезд многоквартирного дома 8 по улице Народной, через подвал прошли под помещения, которые занимает магазин. Воспользовавшись циркулярной пилой, они проделали отверстие в полу и проникли в кабинет управляющего, откуда пытались похитить деньги путем повреждения металлического ящика. Довести до конца задуманное не удалось, так как их задержали сотрудники магазина.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оба подозреваемых были неоднократно судимы.
Ранее стало известно, что экс-начальник Кингисеппской таможни проведет 8 лет в колонии по делу о крупной взятке.
Фото: pexels
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