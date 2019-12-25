В Петербурге завершили приемку 98 новых Volgabus

В текущем году приобретено ещё более 370 автобусов со сроком поставки до февраля 2024 года.

В Петербурге завершили приёмку 98 новых автобусов марки Volgabus. В ближайшее время машины выйдут на маршруты почти во всех районах города. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Это автобусы большого класса вместимостью до 97 пассажиров каждый, они доступны для маломобильных граждан и оборудованы современными системами информирования и оплаты проезда.

Обновление автобусного парка ГУП "Пассажиравтотранс" стартовало в прошлом году. Для предприятия было закуплено более 400 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса.

В текущем году приобретено ещё более 370 автобусов со сроком поставки до февраля 2024 года. В их числе – принятые 98 автобусов марки Volgabus.

В продажу 14 сентября поступил "Подорожник" в двух новых дизайнах.

Фото: Комитет по транспорту