В продажу 14 сентября поступит "Подорожник" в двух новых дизайнах

Это будут "Подорожники" в новом оформлении с Адмиралтейством и видом на Дворцовую площадь.

В четверг, 14 сентября, во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок" можно будет купить "Подорожник" в новом оформлении с Адмиралтейством и видом на Дворцовую площадь. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Макеты карт разработаны в соответствии с официальным брендбуком, подготовленным Комитетом по культуре к 320-летию со дня основания Петербурга. При их разработке использовались фотографии фотографа Андрея Михайлова.

Тираж новых "Подорожников" – 100 тысяч штук – по 50 тысяч каждого дизайна. В продажу они будут поступать партиями.

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Фото: Комитет по транспорту