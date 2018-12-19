На шоу двойников группы KISS во время выступления загорелся вокалист

Зрители сняли этот момент на видео и опубликовали в сети.

Во время выступления на шоу у одного из музыкантов загорелись волосы, но тот продолжил выступление.

В штате Айова любители тяжелого рока собрались на концерт-шоу двойников группы "Кисс". Во время выступления одной из групп искра от пиротехники отлетела в длинные волосы вокалиста, и волосы вспыхнули ярким пламенем. Но музыкант как ни в чем не бывало, продолжил свое выступление. Другие музыканты сбили пламя с вокалиста.

Пользователи соцсетей в восторге от музыканта и пишут, что аплодировали тому стоя.

Видео: Twitter