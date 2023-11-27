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Сбежавшего со службы военного из Саратовской области задержали в Петербурге
Сегодня, 8:27
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Сбежавшего со службы военного из Саратовской области задержали в Петербурге

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В отношении дезертира возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Петербурге задержали военного, который самовольно 1,5 года назад покинул часть в Саратовской области. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Из войсковой части 32-летний мужчина сбежал в марте прошлого года. В отношении дезертира тогда возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 

Военного поймали днем 12 декабря на Пулковской улице, он доставлен в дежурную часть 33-го отдела полиции. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали военного, который сбежал с СВО. 

Фото: Piter.TV

Теги: дезертир, пулковская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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