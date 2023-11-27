Сбежавшего со службы военного из Саратовской области задержали в Петербурге

В Петербурге задержали военного, который самовольно 1,5 года назад покинул часть в Саратовской области. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Из войсковой части 32-летний мужчина сбежал в марте прошлого года. В отношении дезертира тогда возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Военного поймали днем 12 декабря на Пулковской улице, он доставлен в дежурную часть 33-го отдела полиции.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали военного, который сбежал с СВО.
Фото: Piter.TV
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