Сбежавшего со службы военного из Саратовской области задержали в Петербурге

В отношении дезертира возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

В Петербурге задержали военного, который самовольно 1,5 года назад покинул часть в Саратовской области. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Из войсковой части 32-летний мужчина сбежал в марте прошлого года. В отношении дезертира тогда возбудили уголовное дело по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Военного поймали днем 12 декабря на Пулковской улице, он доставлен в дежурную часть 33-го отдела полиции.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали военного, который сбежал с СВО.

Фото: Piter.TV