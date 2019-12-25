В Петербурге задержали военного, который сбежал с СВО

Житель Карелии служил в ЛНР.

В Петербурге полицейские задержали контрактника, потерявшегося в части еще семь месяцев назад. Об этом 10 декабря пишет "Фонтанка".

Предварительно, житель Карелии, которого несколько раз привлекали к уголовной ответственности за кражи и неуплату алиментов, служил в ЛНР. Его не видели в части с апреля. Следствие утверждает, что уважительной причины для отсутствия мужчины не было.

Днем 9 декабря 34-летнего рядового задержали на проспекте Луначарского. Участника СВО объявляли в розыск по делу о самовольном оставлении места службы на срок более месяца (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Сбежавший доставлен в отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура Петербурга добилась выплаты 300 тыс. рублей иностранному участнику СВО.

Фото: Piter.TV