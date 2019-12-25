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Прокуратура Петербурга добилась выплаты 300 тыс. рублей иностранному участнику СВО
Сегодня, 9:15
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Прокуратура Петербурга добилась выплаты 300 тыс. рублей иностранному участнику СВО

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Основанием для отказа в выплате послужило отсутствие на момент частичной мобилизации гражданства РФ.

Прокуратура Колпинского района Петербурга добилась для участника СВО положенной выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 15 ноября. 

Установлено, что мужчине, который выполнял задачи на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, отказали в предоставлении единовременной материальной помощи в размере 300 тыс. рублей. Основанием для этого послужило отсутствие на момент частичной мобилизации гражданства РФ. Военнослужащий имел вид на жительство иностранца, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории страны, а пустя время получил и гражданство. 

Прокурор Колпинского района направил исковое заявление в суд о признании отказа незаконным и назначении выплаты гражданину РФ. Требования прокуратуры удовлетворили, и мужчине перечислили 300 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: житель Шушар получил 300 тыс. рублей за падение на тротуаре. 

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура петербурга, участник сво
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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