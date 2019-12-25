Прокуратура Петербурга добилась выплаты 300 тыс. рублей иностранному участнику СВО

Основанием для отказа в выплате послужило отсутствие на момент частичной мобилизации гражданства РФ.

Прокуратура Колпинского района Петербурга добилась для участника СВО положенной выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 15 ноября.

Установлено, что мужчине, который выполнял задачи на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, отказали в предоставлении единовременной материальной помощи в размере 300 тыс. рублей. Основанием для этого послужило отсутствие на момент частичной мобилизации гражданства РФ. Военнослужащий имел вид на жительство иностранца, подтверждающий его право на постоянное проживание на территории страны, а пустя время получил и гражданство.

Прокурор Колпинского района направил исковое заявление в суд о признании отказа незаконным и назначении выплаты гражданину РФ. Требования прокуратуры удовлетворили, и мужчине перечислили 300 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV