Белоруссия заявила о "круглосуточных" учениях иностранных войск у границ

Также замечено строительство объектов инфраструктуры.

Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков сообщил, что в 2021 году вблизи государственной границы "буквально круглые сутки" проходят учения войск стран Евросоюза. Об этом он заявил телеканалу "Беларусь 1".

По его словам, также замечено активное строительство объектов инфраструктуры вблизи границ со странами ЕС. Арчаков заявил, что за прошлый год Польша, Литва и Латвия провели 70 военных учений, а в этом году их состоялось уже 30.

То есть если даже себе представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя это, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство. Владимир Арчаков для "Беларусь 1"

Ранее мы сообщали, что ФСБ России и КГБ Белоруссии предотвратили госпереворот в республике.

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