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Стартовала реконструкция водопроводной магистрали на Свердловской набережной
Сегодня, 9:54
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Стартовала реконструкция водопроводной магистрали на Свердловской набережной

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Новый водовод снизит потенциальную аварийность в Красногвардейском и Калининском районах.

В Петербурге началась реконструкция водопроводной магистрали диаметром 900 миллиметров и протяженностью около 300 метров на Свердловской набережной. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике. 

Отмечается, что новый водовод снизит потенциальную аварийность в Красногвардейском и Калининском районах и обеспечит более 200 тыс. петербуржцев бесперебойным водоснабжением. Также в зоне водопроводной сети находятся свыше 100 объектов социальной инфраструктуры. 

Работы выполняют методом санации: в трубопровод смонтировали полимерный рукав с помощью давления воды, затем пройдет отверждение материала. В результате получится прочное покрытие, которое станет новой "трубой в трубе". Но дорожные ограничения все равно необходимы. Так, 4 марта затруднен проезд на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта: в сторону Финляндского вокзала закрыта для движения одна полоса, в сторону моста Александра Невского перекрыты две полосы. 

Реконструкцию завершат до 30 июня.

Ранее на Piter.TV: на Петергофском шоссе стартовала реконструкция водопроводных сетей. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водовод, свердловская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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