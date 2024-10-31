Стартовала реконструкция водопроводной магистрали на Свердловской набережной

Новый водовод снизит потенциальную аварийность в Красногвардейском и Калининском районах.

В Петербурге началась реконструкция водопроводной магистрали диаметром 900 миллиметров и протяженностью около 300 метров на Свердловской набережной. Об этом рассказали в городском комитете по энергетике.

Отмечается, что новый водовод снизит потенциальную аварийность в Красногвардейском и Калининском районах и обеспечит более 200 тыс. петербуржцев бесперебойным водоснабжением. Также в зоне водопроводной сети находятся свыше 100 объектов социальной инфраструктуры.

Работы выполняют методом санации: в трубопровод смонтировали полимерный рукав с помощью давления воды, затем пройдет отверждение материала. В результате получится прочное покрытие, которое станет новой "трубой в трубе". Но дорожные ограничения все равно необходимы. Так, 4 марта затруднен проезд на перекрестке Свердловской набережной и Пискаревского проспекта: в сторону Финляндского вокзала закрыта для движения одна полоса, в сторону моста Александра Невского перекрыты две полосы.

Реконструкцию завершат до 30 июня.

Ранее на Piter.TV: на Петергофском шоссе стартовала реконструкция водопроводных сетей.

Фото: пресс-служба "Водоканала"