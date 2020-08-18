В Петербурге водолазы опустились на глубину 10 метров в поисках артефактов

На дне Невы они ищут исторические объекты.

Сегодня, 12 декабря, водолазы проводили исследования на дне Невы. Они опустились на глубину 10 метров, чтобы найти исторические артефакты. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург".

Работы начались рядом с Дворцовым мостом. В проекте приняли участие два водолаза центра подводных исследование РГО. Ранее здесь обнаружили несколько неизученных объектов.

Известно, что специалисты русского географического общества нашли на дне Невы около 200 тонн уникальных объектов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что со дна реки Волхов подняли немецкий тягач времён ВОВ.

Фото: Pexels