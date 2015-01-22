В Ленобласти таксиста задержали после приставаний к 18-летней пассажирке

Девушка сообщила, что водитель такси в припаркованном у дома 84 по улице Бабушкина автомобиле Hyundai Solaris совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Во Всеволожском районе задержали таксиста, который подозревается в сексуальном насилии в отношении пассажирки. Подробности стали известны Piter.tv.

Около четырех утра 4 сентября в полицию обратилась 18-летняя девушка. Она сообщила, что водитель такси в припаркованном у дома 84 по улице Бабушкина автомобиле Hyundai Solaris совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера. Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ.

Уже 5 сентября в 02:30 во Всеволожском районе по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин 26-летний водитель такси.

Ранее петербуржец развращал 15-летнюю под угрозой распространения интимных видео.

Фото: Piter.tv.