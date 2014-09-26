Петербуржец развращал 15-летнюю под угрозой распространения интимных видео

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Неизвестный совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней петербурженки под угрозой распространения интимных видео. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что в период с мая по 5 сентября неизвестный (предположительно 30-летний П.) под угрозой распространения видео интимного характера совершал развратные действия в отношении её 15-летней дочери.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге тренера по плаванию задержала полиция за роман со школьницей.

Фото: Piter.tv