Петербуржец развращал 15-летнюю под угрозой распространения интимных видео

Неизвестный совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней петербурженки под угрозой распространения интимных видео. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что в период с мая по 5 сентября неизвестный (предположительно 30-летний П.) под угрозой распространения видео интимного характера совершал развратные действия в отношении её 15-летней дочери.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Петербурге тренера по плаванию задержала полиция за роман со школьницей.
Фото: Piter.tv
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