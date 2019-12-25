Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий водителя такси в Петербурге. Об этом сообщили в СК России.

В соцсетях сообщалось о том, что в Петербурге водитель такси час удерживал девушку в машине и приставал к ней. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. возбудить уголовное дело и представить доклад.

Ранее петербуржец похитил бывшую девушку, чтобы понять причину их расставания. Теперь он предстанет перед судом.

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