  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти водитель наехал на пешехода, лежащего на проезжей части
Сегодня, 9:06
275
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти водитель наехал на пешехода, лежащего на проезжей части

0 0

Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекался 32 раза.

В Выборгском районе Ленобласти водитель наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 41-летний водитель EXEED VХ, двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части.

В результате ДТП неизвестный мужчина (на вид 25-40 лет, одет в куртку кожаную, штаны цвета хаки, ботинки черного цвета) от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекался 32 раза.

Также стали известны подробности смертельного ДТП на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: пешеход, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии