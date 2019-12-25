В Ленобласти водитель наехал на пешехода, лежащего на проезжей части

Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекался 32 раза.

В Выборгском районе Ленобласти водитель наехал на пешехода, который лежал на проезжей части. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 41-летний водитель EXEED VХ, двигаясь со стороны посёлка Ольшанки в сторону посёлка Первомайское совершил наезд на пешехода, лежащего на проезжей части.

В результате ДТП неизвестный мужчина (на вид 25-40 лет, одет в куртку кожаную, штаны цвета хаки, ботинки черного цвета) от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекался 32 раза.

Также стали известны подробности смертельного ДТП на Выборгском шоссе.

Фото: Piter.tv