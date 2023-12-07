В Петербурге водитель отказался везти почётного донора РФ по льготному проездному

Следователи проводят проверку.

В Петербурге проводится проверка после конфликта в маршрутке с водителем-мигрантом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В соцсетях появилась информация о том, что водитель отказался везти почётного донора РФ по действительному льготному проездному. Когда пассажир отказался платить наличными за проезд, водитель предложил ему покинуть автобус.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После травмирования женщины на производстве в Колпино возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)