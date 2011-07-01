Во Всеволожском районе в траншее обнаружили склад боеприпасов

На время осмотра место оцепили.

Взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии осмотрели боеприпасы, которые участники поискового отряда заместили около жилых домов в поселке Пески Всеволожского района. Десятки снарядов и гранаты относятся ко временам Великой Отечественной войны.

По информации ГУ Росгвардии, потенциально опасные предметы обнаружили на улице Михаила Зощенко в траншее. О находке сообщили в правоохранительные органы. Место было оцеплено. Как установили специалисты, в траншее лежали 30 артиллерийских снарядов калибра 45 миллиметров и две ручные гранаты РГД-33 в состоянии сильной коррозии.

Предметы передали саперам для вывоза и уничтожения.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что житель Ульяновки нашел на своем участке гранату и принес ее полицейским.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО