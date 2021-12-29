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Во дворе деревни Токари водитель большегруза насмерть сбил пешехода
Сегодня, 9:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во дворе деревни Токари водитель большегруза насмерть сбил пешехода

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во дворе деревни Токари Всеволожского района Ленобласти водитель насмерть сбил пешехода. Об этом стало известно Piter.tv.

Около трех часов ночи 16 февраля 48-летний водитель, управляя Volvo FH12 с полуприцепом, двигаясь по дворовой территории, наехал на 25-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне на трассе у деревни Ручьи сгорел большегруз.

Фото: Piter.tv

Теги: сбили пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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