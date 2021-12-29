Во дворе деревни Токари водитель большегруза насмерть сбил пешехода

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во дворе деревни Токари Всеволожского района Ленобласти водитель насмерть сбил пешехода. Об этом стало известно Piter.tv.

Около трех часов ночи 16 февраля 48-летний водитель, управляя Volvo FH12 с полуприцепом, двигаясь по дворовой территории, наехал на 25-летнего пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных повреждений скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне на трассе у деревни Ручьи сгорел большегруз.

Фото: Piter.tv