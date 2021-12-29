На трассе у деревни Ручьи сгорел большегруз

Информация о пострадавших не поступала.

Накануне вечером на региональной трассе сгорел большегруз, связывающей Петербург и Усть-Лугу. Возгорание произошло в районе деревни Ручьи Кингисеппского района.

По данным пресс-службы МЧС, информация о возгорании поступила около 17:30. Пожар удалось потушить в 18:23. Также до приезда спасателей тушить ТС пытались очевидцы.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания грузовика устанавливаются.

На прошлой неделе после пожара в квартире на Северном проспекте обнаружили труп мужчины.

Фото: ВКонтакте / Вистино