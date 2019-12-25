Во Всеволожске задержали бомжа, разыскиваемого за разбой

В 2019 году они вынесли из дома более миллиона рублей.

Во Всеволожске 11 октября полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за разбой. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицией был задержан 39-летний гражданин Узбекистана М., БОМЖ. По данным полиции, 12 августа 2019 года в период с 04:00 до 04:10 М. и неустановленные лица разбили стеклопакет входной двери в поселке Павлово Ленобласти. Они напали на хозяйку дома, применив насилие опасное для жизни и здоровья, используя в качестве оружия предмет похожий на пистолет. Они открыто похитили денежные средства в размере 1 000 000 рублей и имущество на сумму не менее 230 000.

Информация передана инициатору розыска.

Недавно полиция задержала подозреваемого в ограблении булочной на Будапештской.

Фото: Piter.tv