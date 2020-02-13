Путин отказался вводить понятия "родитель №1" и "родитель №2"

Президент заявил, что этого не будет, пока он занимает пост главы государства.

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия "родитель №1" и "родитель №2" вместо "папа" и "мама". Об этом сообщило ТАСС

Президент заявил, что этого не будет, пока он занимает пост главы государства.

Путин уже в ноябре прошлого года касался данной темы. Он заявил, что хотел бы, что в России никогда не было заменено понятие "мама". Такая практика популярна в ряде европейских стран, когда детей вместо "мамы" и "папы" учат говорить "родитель №1" и "родитель №2".

Президент РФ поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал.

Видео: YouTube/ SHOWTIME, CNN