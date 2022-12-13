В Петербурге 6 февраля 834 единицы техники чистят улицы и вывозят снег

Если у вас есть вопросы по уборке, можно позвонить в дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

Из-за вернувшихся в Петербург осадков вывоз снега в последнее время достиг 10 тысяч кубометров в сутки. Всего с начала зимы дорожники отправили к местам утилизации 1 млн 135 тысяч кубометров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В понедельник, 6 февраля, 834 единицы техники чистят улицы, вывозят снег и распределяют противогололедные материалы. Тротуары, остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам убирают 1 003 работника ручного труда. Территории парков, скверов и бульваров приводят в порядок 932 специалиста зелёного хозяйства, им помогает 260 тракторов и грузовиков садово-парковых предприятий.

Если у вас есть вопросы по уборке, можно позвонить в дежурную службу Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13.

Фото: Piter.tv