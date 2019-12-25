Эксперты прокомментировали решение Великобритании направить в Кабул спецрейс для собак и кошек

До 1 сентября из столицы Афганистана можно вывести людей.

Правительство Великобритании собирается вывезти из столицы Афганистана 200 собак и кошек. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Они отметили, что в это же время у их бывших афганских союзников — США — в планах эвакуировать 250 тыс. человек. По состоянию на 27 августа, удалось увезти только 105 тыс. При этом успеть нужно до 1 сентября. При том, что за сутки увозят по 11-19 тыс. человек, к сентябрю поставленную цель, похоже, выполнить не удастся. Эксперты указали на то, что в подобной ситуации нужно максимально рационально использовать имеющиеся ресурсы, но Великобритания сделала выбор в пользу животных.

Ранее стало известно о том, что талибы запретят музыку в Афганистане.

Фото: Piter.TV