Выставку троллейбусов на площади Островского отменили

Причиной стала эпидемиологическая обстановка.

Выставка троллейбусов на площади Островского 23-го октября не состоится. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Мероприятие отменили из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. Планировалось, что петербуржцы смогут увидеть раритетные троллейбусы в честь 85-летия начала троллейбусного движения.

При этом колонна транспортных средств все же пройдет по Невскому проспекту. В ее составе будет ЯТБ-2 1938-го года производства. Троллейбус находился на реставрации. В 2007 году его нашли в Ленобласти, он использовался в качестве сарая.

Полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 21-го октября посвятили труженникам петербургского троллейбуса.

Фото: СПб ГУП "Пассажиравтотранс"