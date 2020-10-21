Выставка памятников Шаляпину открылась в Петропавловской крепости

Экспозиция будет доступна 11 и 12 ноября.

В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 9 ноября открылась выставка работ, которые представлены в рамках архитектурного конкурса на эскизный проект памятника русскому певцу Федору Шаляпину. Об этом рассказали в пресс-службе КГА.

Экспозиция будет доступна и 11, 12 ноября. На ней посетители увидят более 60 работ архитекторов, скульпторов, художников и творческих коллективов из России: Северной столицы, Москвы, Московской области, Калининграда, Оренбурга, Челябинска и других.

Жюри рассмотрит проекты будущего памятника и определит победителей конкурса уже 10 ноября.

Ранее на Piter.TV: на выставке "Россия" в Москве представили стенд Петербурга.

Фото: пресс-служба КГА