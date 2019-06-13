Выставка "Блокадный детский сад" пройдет в Музее обороны и блокады Ленинграда

Экспозиция посвящена работе детских садов в условиях осажденного города.

Во вторник, 19 ноября, в Музее обороны и блокады Ленинграда состоится открытие выставки под названием "Блокадный детский сад". Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Экспозиция посвящена работе детских садов в условиях осажденного города. Атмосфера блокадного детского сада воссоздана с использованием подлинных предметов того времени, архивных документов, научных исследований, а также воспоминаний и дневников очевидцев.

Посетителям предоставляется возможность не только узнать историю, но и поучаствовать в играх, популярных среди детей в годы блокады.

Выставка продлится до марта 2025 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге экранизируют "Левшу" с Юрием Колокольниковым в главной роли.

Фото: Telegram / Пиотровский Online