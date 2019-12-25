В Петергофе начали вырубать деревья в Английском и Луговом парках

На месте, где растут более 600 деревьев, хотят построить жилой квартал.

В субботу, 3 апреля, в Петергофе начали вырубать деревья для освобождения площади под строительство жилого квартала на несколько тысяч квартир. Об этом сообщил пресс-секретарь Михаила Амосова.

Нынешний статус территории запрещает вырубать деревья, которым свыше 50 лет. Однако комитет по благоустройству города выдал разрешение на уничтожение леса.

Активисты пытаются закрыть проект по застройке территории Английского и Лугового парка через суд. Последнее заседание состоялось 31 марта этого года.

Ранее на Piter.tv сообщили, что директор лесозаготовительного предприятия подозревается в вырубке деревьев в Киришском районе на 635 тыс. рублей.

Фото: пресс-секретарь Михаила Амосова