В Петербурге шесть предприятий получат свыше 590 млн рублей на развитие производств

Средства они получат по программе "Займы на приобретение оборудования" под 3-7% годовых на срок до 60 месяцев.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Петербурга одобрил предоставление льготного финансирования шести предприятиям на общую сумму более 590 млн рублей. Средства они получат по программе "Займы на приобретение оборудования" под 3-7% годовых на срок до 60 месяцев. Деньги потратят на модернизацию производственных линий и закупку нового оборудования, сообщили в Смольном 30 апреля.

Промышленность – основа экономики Северной столицы. Сегодня отрасль обеспечивает порядка 48% отчислений города в бюджеты всех уровней. В этом большая заслуга петербургских предприятий. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Займы на покупку станков с числовым программным управлением получат три предприятия: "НПК Морсвязьавтоматика", ЭКБ ТЕСТ, НПО "СПЕКТРОН". Типография "Индустрия цвета" направит средства на покупку автоматических прессов, а предприятие "Иней" – на автоматику для нарезки пищевых продуктов и упаковочную машину. Компания "Техноклип" приобретет листогибочный пресс, установку лазерной резки и другое оборудование.

За 9 лет фонд одобрил выделение займов на общую сумму свыше 15 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что индекс промышленного производства Петербурга достиг 106,7%.

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