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Молодые жители Петербурга получат до 1 млн рублей на реализацию своих проектов
Сегодня, 15:25
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Молодые жители Петербурга получат до 1 млн рублей на реализацию своих проектов

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Конкурс проводят в 19 номинациях.

Молодые жители Петербурга смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты". Заявки принимаются до 15 сентября, сообщили в Смольном 6 августа. 

Отмечается, что конкурс проводят в 19 номинациях, которые охватывают практически весь спектр социально-экономического развития. Среди них – "Защищай", "Сохраняй природу", "Двигай сообщества", "Береги", "Открывай страну" и другие. Подробный перечень доступен на сайте Росмолодежи. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские НКО получат почти 6 млн рублей на развитие волонтерства. 

Фото: pxhere 

Теги: конкурс, молодежь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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