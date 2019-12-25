Молодые жители Петербурга получат до 1 млн рублей на реализацию своих проектов

Молодые жители Петербурга смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своих проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь. Гранты". Заявки принимаются до 15 сентября, сообщили в Смольном 6 августа.
Отмечается, что конкурс проводят в 19 номинациях, которые охватывают практически весь спектр социально-экономического развития. Среди них – "Защищай", "Сохраняй природу", "Двигай сообщества", "Береги", "Открывай страну" и другие. Подробный перечень доступен на сайте Росмолодежи.
Ранее мы рассказывали о том, что петербургские НКО получат почти 6 млн рублей на развитие волонтерства.
Фото: pxhere
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