Выплаты ко Дню Победы получат более 68 тысяч жителей Ленинградской области

В этом году выплаты к празднику увеличились.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о выплатах ко Дню Победы. Об этом сообщила региональная администрация.

Выплаты получат более 68 тысяч жителей Ленинградской области. В этом году выплаты к празднику увеличились – в прошлом году были категории, которые получили по 3, 4 и 7 тысяч рублей.

В этом году к праздничной дате инвалидам и участникам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и еще ряду категорий выплатят по 10 тысяч рублей.

По 5 тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников ВОВ, а также дети войны.

К 78-летию Дня Победы ветераны из Петербурга также получат по 10 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv