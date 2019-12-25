Выпившие подростки подожгли автомобиль на Гражданском проспекте

Кроме того, дети пытались взломать машину. Однако у них ничего не вышло.

В Калининском районе подростки спалили автомобиль программиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 30 сентября, владелец машины рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Спустя два дня стражи порядка выяснили, что иномарку могли поджечь школьники, которые в этот день распивали алкогольные напитки. По версии следствия, дети опьянели и начали хулиганить. Баловство закончилось поджогом легковушки.

Машина частично выгорела. Кроме того, у нее были разбиты стекла. Полицейские обнаружили и следы взлома.

Под подозрением находятся три ученика девятого класса и семиклассница. Двоих молодых людей отпустили под обязательство о явке, а их приятеля и подругу опросили как свидетелей. Родители школьников уже в курсе случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса 15-летний самокатчик сбил пару.

Фото: Piter.tv