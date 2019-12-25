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Выпившие подростки подожгли автомобиль на Гражданском проспекте
Сегодня, 14:27
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Выпившие подростки подожгли автомобиль на Гражданском проспекте

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Кроме того, дети пытались взломать машину. Однако у них ничего не вышло.

В Калининском районе подростки спалили автомобиль программиста. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 30 сентября, владелец машины рассказал о случившемся сотрудникам полиции. Спустя два дня стражи порядка выяснили, что  иномарку могли поджечь школьники, которые в этот день распивали алкогольные напитки. По версии следствия, дети опьянели и начали хулиганить. Баловство закончилось поджогом легковушки. 

Машина частично выгорела. Кроме того, у нее были разбиты стекла. Полицейские обнаружили и следы взлома. 

Под подозрением находятся три ученика девятого класса и семиклассница. Двоих молодых людей отпустили под обязательство о явке, а их приятеля и подругу опросили как свидетелей.  Родители школьников уже в курсе случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса 15-летний самокатчик сбил пару.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобиль программиста, гражданский проспект, дети-хулиганы, подростки подожгли машину
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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