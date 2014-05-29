На проспекте Энгельса 15-летний самокатчик сбил пару

В результате случившегося пострадавшего мужчину госпитализировали. Его спутница отделалась испугом.

Накануне, 2 октября, подросток на электросамокате влетел в пешеходов. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара мужчина, который шел под ручку с женщиной, два раза повернулся в воздухе и упал. Ему понадобилась помощь медиков, пострадавшего пешехода госпитализировали. Его подруга отделалась легким испугом.

Известно, что до прибытия машины скорой помощи мужчине оперативно оказали помощь сотрудники мобильного пункта вакцинации.

Ранее на Piter.tv сообщили, что появилась информация о состоянии здоровья подростков, которые пострадали в ДТП на Просвещения.

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