В Петербурге двухлетний мальчик выпил обезжириватель для лака

В Петербурге двухлетний мальчик по недосмотру родителей выпил обезжириватель для лака. Об этом стало известно Piter.tv.
Ребёнка доставили в больницу вечером 7 декабря с токсическим действием других спиртов. По предварительной информации, мальчик по недосмотру выпил обезжириватель для лака.
В состоянии средней степени тяжести ребёнка госпитализировали. Проводится проверка.
Накануне на Киевской двухлетняя малышка опрокинула на себя горячую ингаляционную смесь.
Фото: Piter.tv
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