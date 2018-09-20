В Петербурге двухлетний мальчик выпил обезжириватель для лака

В состоянии средней степени тяжести ребёнка госпитализировали.

В Петербурге двухлетний мальчик по недосмотру родителей выпил обезжириватель для лака. Об этом стало известно Piter.tv.

Ребёнка доставили в больницу вечером 7 декабря с токсическим действием других спиртов. По предварительной информации, мальчик по недосмотру выпил обезжириватель для лака.

В состоянии средней степени тяжести ребёнка госпитализировали. Проводится проверка.

Накануне на Киевской двухлетняя малышка опрокинула на себя горячую ингаляционную смесь.

Фото: Piter.tv