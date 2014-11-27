Мария Михайлова: Никто из тех, кто замешан в клевете и вымогательстве, не избежит наказания

Экс-кандидат в губернаторы Петербурга прокомментировала уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста Кирилла Метелева.

Работа следственных органов в отношении пула товарищей, совершавших против меня и нашего бизнеса противоправные действия в СМИ и соцсетях, продолжается. Это очень радует. Вслед за Метелевым задержали его сообщника. Он не является медийной личностью, как Метелев — просто помогал. И тем не менее, правоохранители вышли на него, и он был задержан в квартире. Спасибо еще раз огромное нашим силовым ведомствам за профессиональную работу! – так, экс-кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова прокомментировала задержание силами УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева и его сообщника.

Как выяснилось позже, сообщником в органах считают 41-летнего Александра Гладышева, задержанного на днях. По версии следствия, Метелев и его "партнер" подозреваются в том, что пытались вымогать взятку в размере 10 тысяч долларов США за нераспространение посредством СМИ и социальных сетей материалов, порочащих деловую репутацию Марии Михайловой. Метелев, при этом, был задержан с поличным.

Стоит отметить, что Мария Михайлова является, помимо прочего, генеральным директором технопарка "Корпорация Инфотех". Как следует из открытых источников, Метелев проявил "нездоровый бизнес-интерес" к коммерческой деятельности Михаловой еще в мае. Тогда он предлагал за вознаграждение публиковать материалы рекламного характера. Когда предложение редактора "Конкретно.ру" было отвергнуто, он перешел к публикации уже критических материалов и в какой-то момент оценил "блок на негатив" в 15, а потом в 10 тысяч долларов. Итог, как говорится, был "немного предсказуем".

В результате скоординированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что указанные лица через подконтрольные медиа ресурсы организовали информационную кампанию по дискредитации гражданки РФ Михайловой М.А. с целью вымогательства совместно в группе лиц денежных средств в размере 10 000 долларов США за прекращение публикаций компрометирующих ее материалов, – сообщила пресс служба УФСБ России по Петербургу.

Вообще, очень радует, что наши усилия по преданию гласности проблем, существующих в медиа сфере, потихоньку начинают приносить плоды. В частности, практически доведена до решения тема лишения анонимности популярных блогеров и ответственности за информацию в их постах перед Роскомнадзором, – заявила Мария Михайлова.

Скоро отойдет в прошлое тренд писать про кого-то любое (…) из соображений заработка, конкуренции или просто неприязни. А любящие заниматься этим поймут, что за свои слова и поступки придется отвечать, в том числе, через уголовные дела и ограничения личной свободы, – подчеркнула экс-кандидат в губернаторы.

Судя по данным из пресс-релиза Управления ФСБ следствие далеко не закончено:

УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области… проводится дальнейший комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к данной противоправной деятельности, а также на расширение и закрепление доказательной базы.

Проще говоря, есть большая вероятность, что об этом деле, его новых фигурантах и обстоятельствах будет сказано еще неоднократно.

Фото: Telegram / Мария Михайлова RC