Правительство сделало 31 декабря нерабочим днем

Но только в 2021 году. В 2020 он остается рабочим.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, станет выходным днем. Об этом в пятницу сообщили на сайте правительства.

В 2021 году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их переносят на 5 ноября (пятница) и 31 декабря (пятница).

Нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на понедельник, 22 февраля. То есть выходные продлятся с 21 по 23 февраля. Также россияне смогут отдыхать 1-10 января, 6-8 марта, 1-3 мая, 8-10 мая, 12-14 июня, 4-7 ноября.

Елку для Дворцовой выберут на сайте "Петербургского дневника".

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