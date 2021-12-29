В Ленобласти трое мужчин вышли на лед во время действующего запрета

Административные материалы в отношении нарушителей направлены в администрацию муниципального образования. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей.

Сотрудниками транспортной полиции в порту Выборг выявлен 45-летний местный житель, который в период запрета выхода на лед находился на мотобуксировщике на территории бухты Хейнлахти Выборгского залива. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте.

С аналогичными нарушениями на ледовом покрытии бухты Балтиец Выборгского района выявлен 58-летний петербуржец, который осуществил выезд на снегоходе и 59-летний местный житель на квадроцикле.

Административные материалы в отношении нарушителей направлены в администрацию муниципального образования. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до пяти тысяч рублей.

На прошлой неделе на Финском заливе заметили около 200 рыбаков на фоне оттепели.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте