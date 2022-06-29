Собачников Таврического сада привлекли к административной ответственности

Сотрудники комитета во вопросам законности провели рейд, выявив несколько нарушений законодательства о выгуле собак.

Сегодня в Таврическом саду состоялся рейд по соблюдению законодательства о выгуле собак. Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности привлекли к административной ответственности нескольких местных жителей, которые выгуливали питомцев без поводков, – следует из сообщения пресс-службы петербургского комитета.

Всего длань правосудия коснулась двух собачников. Оба выгуливали питомцев в Таврическом саду без поводков и тем самым нарушали статью 8-1 Закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях. Один из нарушителей и вовсе не знал о существовании регионального закона, который регулирует выгул собак. С обоими петербуржцами сотрудники комитета провели разъяснительные беседы.

Ранее мы рассказывали, что петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о содержании собак.

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности