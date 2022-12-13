Мигрантов выдворят из страны за драку с блогером в петербургском автобусе

Двое мужчин 1997 и 1998 года рождения находились на территории РФ нелегально.

Принято решение о выдворении из России дебоширов, устроивших драку в автобусе на улице Крыленко. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Невского района 12 февраля поступило сообщение о том, что на улице Крыленко на остановке в автобусе дерутся трое мужчин. На место выехали сотрудники полиции, которые передали пострадавшего 21-летнего блогера сотрудникам скорой помощи. Пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен.

Другие два участника конфликта были доставлены в отдел полиции Невского района. Как отметили "Невские Новости", двое мужчин 1997 и 1998 года рождения находились на территории РФ нелегально. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

Невский районный суд 14 февраля принял решение выдворить мужчин за пределы Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Фото: Piter.tv