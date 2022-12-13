Правоохранители завели уголовное дело после избиения блогера Кирилла Шучера

В соцсетях на пранкера обрушилась волна хейта. Многие комментаторы не поддержали молодого человека и обвинили в бестактности.

В Петербурге завели уголовное дело после нападения на пранкера Кирилла Шучера, который грубо пошутил над девушкой. Обидчиков молодого человека могут привлечь к ответственности по статье "Хулиганство". Об этом рассказали на портале 78.ru.

Напомним, несколько мужчин накинулись на пранкера в автобусе, они ударили неприятеля электрошокером. Мужчины таким образом отомстили за знакомую, которой парень в шутку предложил переспать за айфон. Диалог с девушкой Кирилл Шучер снимал на камеру, а затем опубликовал в Сети. Добавим, что его собеседница оказалась уроженкой Таджикистана. Земляки участницы пранка не оценили видео и решили "объяснить" шутнику, что с женщиной так нельзя общаться.

Мужчин задержали по "горячим следам". Подозреваемыми оказались двое молодых людей из Таджикистана. Сейчас они находятся в изоляторе.

Добавим, что в соцсетях на Шучера обрушилась волна хейта. Многие комментаторы не поддержали молодого человека и обвинили в бестактности. Они попросили блогера учитывать при общении с людьми фактор национальной культуры.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Чернышевского неизвестные распылили в лицо петербурженке газ и выхватили сумку с $5000.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Шучеров