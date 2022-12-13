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Правоохранители завели уголовное дело после избиения блогера Кирилла Шучера
Сегодня, 10:11
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Правоохранители завели уголовное дело после избиения блогера Кирилла Шучера

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В соцсетях на пранкера обрушилась волна хейта. Многие комментаторы не поддержали молодого человека и обвинили в бестактности.

В Петербурге завели уголовное дело после нападения на пранкера Кирилла Шучера, который грубо пошутил над девушкой. Обидчиков молодого человека могут привлечь к ответственности по статье "Хулиганство". Об этом рассказали на портале  78.ru.

Напомним, несколько мужчин накинулись на пранкера в автобусе, они ударили неприятеля электрошокером. Мужчины таким образом отомстили за знакомую, которой парень в шутку предложил переспать за айфон. Диалог с девушкой Кирилл Шучер снимал на камеру, а затем опубликовал в Сети. Добавим, что его собеседница оказалась уроженкой Таджикистана.  Земляки участницы пранка не оценили видео и решили "объяснить" шутнику, что с женщиной так нельзя общаться.

Мужчин задержали  по "горячим следам". Подозреваемыми оказались двое молодых людей из Таджикистана.  Сейчас они находятся в изоляторе.

Добавим, что в соцсетях на Шучера обрушилась волна хейта. Многие комментаторы не поддержали молодого человека и обвинили в бестактности. Они попросили блогера учитывать при общении с людьми фактор национальной культуры.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Чернышевского неизвестные распылили в лицо петербурженке газ и выхватили сумку с $5000.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Шучеров

Теги: задержали драчунов, избили блогера, нападение на кирилла шучера, полиция, пранкер кирилл шучер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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